Мерал Акшенер отказалась баллотироваться на пост председателя партии "İyi Parti" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель турецкой оппозиционной партии "İyi Parti" Мерал Акшенер, заявила, что не будет баллотироваться на пост председателя на следующем съезде партии, который состоится 27 апреля.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В след за заявлением Мерал Акшенер, депутат от партии, представляющий Измир в Великом национальном собрании Турции, Мусават Дервишоглу и заместитель председателя по иммиграционной политике Мехмет Толга Акал объявили о своих кандидатурах.

Кроме того, глава парламентской фракции партии "İyi Parti" Корай Айдын заявил в своем аккаунте в социальной сети, что выдвинет свою кандидатуру на пост председателя партии.

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