О Трампе снимут фильм - СМИ

3 мая 2018 05:02 (UTC+04:00)

Американский журналист Гэбриэл Шерман намерен написать сценарий к фильму об американском президенте Дональде Трампе, пишет РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

Планируемое название картины — "Ученик" (The Apprentice). По данным издания, в фильме речь пойдет о восхождении Трампа к власти. Шерман является журналистом Vanity Fair, и по его собственным словам он освещает деятельность Трампа "уже на протяжении более 15 лет".
"Я давно восхищен его историей происхождения", — цитирует Hollywood Reporter заявление Шермана.

Детали сценария, как и то, когда могут начаться съемки фильма и кто может сыграть Трампа, пока неизвестны.

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