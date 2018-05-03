О Трампе снимут фильм - СМИ

Американский журналист Гэбриэл Шерман намерен написать сценарий к фильму об американском президенте Дональде Трампе, пишет РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

Планируемое название картины — "Ученик" (The Apprentice). По данным издания, в фильме речь пойдет о восхождении Трампа к власти. Шерман является журналистом Vanity Fair, и по его собственным словам он освещает деятельность Трампа "уже на протяжении более 15 лет".

"Я давно восхищен его историей происхождения", — цитирует Hollywood Reporter заявление Шермана.

Детали сценария, как и то, когда могут начаться съемки фильма и кто может сыграть Трампа, пока неизвестны.

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