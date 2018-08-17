Захватившему заложников в Лос-Анджелесе предъявили обвинения по 51 пункту

17 августа 2018 07:22 (UTC+04:00)

Американцу, захватившему в июле заложников в продуктовом магазине в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), предъявлены обвинения по 51 пункту, а сумма залога для освобождения до суда увеличена с $18,7 млн до $23 млн. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную в прокуратуре округа Лос-Анджелес.

По ее данным, Джин Эвин Эткинс в том числе обвиняется в убийстве одного человека, покушении на убийство двух человек, попытке убийства четырех полицейских. Остальные пункты обвинения касаются удержания заложников, уточнила телекомпания.

Обвиняемый явился в Верховный суд Лос-Анджелеса в четверг. Официальное предъявление обвинений американцу отложено до 19 сентября.

21 июля 28-летний Джин Эвин Эткинс вступил в перестрелку с патрулем блюстителей порядка, ворвался в продуктовый магазин сети Trader Joe's, где находились до 50 покупателей и сотрудников, и забаррикадировался изнутри. 27-летняя Мелида Корадо, работавшая в магазине, случайно попала под пулю, выпущенную полицейским, и погибла. Переговоры с злоумышленником велись более двух часов, во время которых большая часть покупателей смогла незаметно от Эткинса выбраться из магазина. В конце концов полицейские убедили вооруженного мужчину, раненного в левую руку, сдаться без сопротивления.

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