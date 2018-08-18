При стрельбе на школьном матче во Флориде ранили трех человек

18 августа 2018 07:43 (UTC+04:00)

Два человека пострадали при стрельбе во время футбольного матча на школьном стадионе во Флориде, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Представители шерифа округа Палм-Бич сказали, что два человека получили ранения при стрельбе во время игры в центральной школе Палм-Бич. Пострадавшие не были идентифицированы и их состояние неизвестно", — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время игры группа учащихся устроила драку. Одного из пострадавших нашли на территории школы, другого в больницу привез его друг. Добавляется, что на данный момент точно неизвестно, происходила ли стрельба на стадионе или около него.

Ранее телеканал WPEC сообщил, что стрельба произошла во время матча по американскому футболу на школьном стадионе в деревне Веллингтон к западу от Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Стадион был эвакуирован.

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