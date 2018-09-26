США готовы сделать все, чтобы разрешить ситуацию в Идлибе - Трамп

26 сентября 2018 19:43 (UTC+04:00)

США готовы сделать все, чтобы разрешить ситуацию в Идлибе и предотвратить гибель мирных жителей, заявил в среду президент США Дональд Трамп на заседании Совбеза ООН по нераспространению, передает РИА Новости.

"Все, что могут сделать США, чтобы решить эту проблему, чтобы сохранить, возможно, сотни тысяч жизней, а может и больше, мы хотим и в состоянии сделать, мы готовы помочь", - сказал он.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

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