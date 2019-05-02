В США разбился учебный самолет

Одномоторный учебный самолет разбился в среду недалеко от населенного пункта Гастингс (штат Оклахома). Два члена экипажа не пострадали и вернулись на базу ВВС США Шеппард в штате Техас, сообщается в Twitter этого военного объекта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"T-6 Texan II разбился сегодня около 14:00 юго-западнее Гастингса в Оклахоме. Оба члена экипажа катапультировались и вернулись на базу. Инструктор с летчиком на самолете выполняли тренировочный полет во время инцидента", - уточнили на базе ВВС. Гастингс расположен рядом с границей между Оклахомой и Техасом.

По информации ВВС, сотрудники чрезвычайных служб находятся на месте крушения и проводят следственные мероприятия. Население просят своевременно информировать власти о нахождении обломков T-6 Texan II.

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