Мост Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке был закрыт полтора часа из-за подозрительного пакета

23 августа 2019 08:15 (UTC+04:00)

Мост Джорджа Вашингтона через реку Гудзон, соединяющий северную часть района Манхэттен и округ Берген в штате Нью-Джерси, был закрыт в четверг вечером из-за подозрительного пакета, найденного на его верхнем ярусе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на своей странице в Twitter мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он проинформировал, что движение было закрыто около 22:00 по местному времени в обоих направлениях и на обоих уровнях двухъярусного моста. В данный момент движение по мосту, соединяющему штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, восстанавливается, однако, по словам мэра, водителям следует быть готовыми к заторам на подъездах к нему.

Мост Джорджа Вашингтона был построен в 1931 году. Он считается самым загруженным в мире, в год по нему проезжают более 100 млн транспортных средств.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр обороны США обеспокоен выходом Сеула из договора об обмене разведданными с Токио
Другие страны 09:22
В США семь человек госпитализировали после аварийной посадки самолета Hawaiian Airlines
США 07:37
Абэ рассчитывает обсудить с Трампом во Франции ситуацию на Ближнем Востоке
В мире 07:18
Представители США и "Талибана" начали переговоры в Дохе
США 04:11
США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли
США 03:45
Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
США 03:19
Лента новостей
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Лица, госпитализированные в связи с пожаром на "Тахта базары" выписаны из больницы
Происшествия 09:46
В ж/д маршруте Баку-Сабунчу-Баку есть изменения
Общество 09:36
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром
Таджикистан 09:35
В Кыргызстане к концу 2019 года откроют 51 школу
Кыргызстан 09:30
Израиль и Южная Корея заключили сделку о свободной торговле
Израиль 09:28
Туркменистан объявил тендер по застройке населенного пункта
Тендеры 09:24
Министр обороны США обеспокоен выходом Сеула из договора об обмене разведданными с Токио
Другие страны 09:22
МИД Азербайджана подготовил инфографику в связи с 26-летием оккупации Физули и Джабраила (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 09:20