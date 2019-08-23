Мост Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке был закрыт полтора часа из-за подозрительного пакета

Мост Джорджа Вашингтона через реку Гудзон, соединяющий северную часть района Манхэттен и округ Берген в штате Нью-Джерси, был закрыт в четверг вечером из-за подозрительного пакета, найденного на его верхнем ярусе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на своей странице в Twitter мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он проинформировал, что движение было закрыто около 22:00 по местному времени в обоих направлениях и на обоих уровнях двухъярусного моста. В данный момент движение по мосту, соединяющему штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, восстанавливается, однако, по словам мэра, водителям следует быть готовыми к заторам на подъездах к нему.

Мост Джорджа Вашингтона был построен в 1931 году. Он считается самым загруженным в мире, в год по нему проезжают более 100 млн транспортных средств.

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