Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в зоне Токио

25 декабря 2019 07:25 (UTC+04:00)

Администрация японского города Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива дала в среду согласие на размещение там закупаемых в США военных конвертопланов Osprey. Глава местного муниципалитета Ёсикуни Ватанабэ заявил об этом на встрече с министром обороны страны Таро Коно, передает Trend со ссылкой на Тасс.

Согласие на размещение, по этим данным, дано пока только на пять лет. Военное ведомство Японии намерено разместить на базе сухопутных сил в Кисарадзу все 17 закупаемых в США Osprey, способных летать в режиме вертолета и самолета.

В настоящее время Япония приобрела уже четыре таких конвертоплана, однако они пока находятся в США. Предполагается, что Osprey будут обслуживать мобильные амфибийные силы, создаваемые по образцу американской морской пехоты. Эти подразделения предполагается использовать в первую очередь для обороны отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море. Поэтому со временем Osprey будут переведены из Кисарадзу на новую базу в префектуре Сага на острове Кюсю в этом районе.

Вооруженные силы США в октябре прошлого года уже разместили пять своих Osprey на базе американских ВВС Йокота, которая также находится в черте префектуры Токио. К 2024 году там будет развернуто в общей сложности 10 таких машин. Еще 24 Osprey уже размещены на южном японском острове Окинава, где они используются морской пехотой США.

Osprey совместно разработаны американскими компаниями Bell Helicopter и Boeing Helicopters, они способны перевозить от 24 до 32 человек с вооружением на расстояние более 1,6 тыс. км с крейсерской скоростью свыше 440 км/ч. Конвертопланы вооружены пулеметом и малокалиберной шестиствольной пушкой. В вооруженных силах Японии Osprey заменяют устаревшие военно-транспортные вертолеты CH-46.

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