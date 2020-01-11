Трамп выразил сожаление в связи с выходом принца Гарри и его супруги из королевской семьи

11 января 2020 02:54 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу решения британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, американской актрисы, сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что это печально, - сказал Трамп. - Она [королева Елизавета II] потрясающая женщина". "Она ни разу не допускала ошибок. Если вы посмотрите, она просто безупречно провела время", - считает американский лидер.

"Я не хочу вдаваться в подробности, - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, стоит ли принцу Гарри вернуться к своим полномочиям. - Я проявляю глубокое уважение к королеве, я не думаю, что это должно происходить с ней".

Полностью интервью Трампа будет показано в пятницу вечером, в 22:00 по времени Восточного побережья США.

В четверг британский телеканалSky News, ссылаясь на источники в Букингемском дворце, сообщил, что королевская семья совместно с британским правительством в ближайшие дни попытается найти выход из кризиса, вызванного не имеющим прецедентов шагом герцога и герцогини Сассекских. Необходимо уладить вопросы, касающиеся официального статуса супругов и их финансов, обеспечения их охраны, перераспределения церемониальных обязанностей и так далее. В среду вечером супруги через Instagram сообщили о том, что сложат с себя большинство полномочий и будут добиваться финансовой независимости от монаршего дома. Они намерены продолжать благотворительную деятельность, а проживать будут как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики.

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