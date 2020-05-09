Власти США вновь отказались отменить введенные в 2003 году пошлины на кремний из России

Комиссия по международной торговле США не стала отменять антидемпинговые пошлины на поставку в страну металлического кремния из России. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что отмена существующих антидемпинговых пошлин на импорт металлического кремния из России, по всей вероятности, приведет к продолжению и повторным случаям нанесения материального ущерба в обозримом будущем", - отмечается в документе.

"По итогам отрицательного решения комиссии существующие антидемпинговые пошлины на импорт этого продукта из России останутся в силе", - подчеркивается в тексте.

26 марта 2003 года Министерство торговли США приняло решение ввести антидемпинговые пошлины на ввоз в страну металлического кремния из России. Каждые пять лет решение пересматривается Минторгом и Комиссией по международной торговле - квазисудебным органом для рассмотрения торговых споров.