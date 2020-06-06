В Нью-Йорке за сутки от коронавируса скончалось рекордно низкое число человек
В Нью-Йорке за сутки скончались 42 пациента с коронавирусом, что стало одной из самых низких отметок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", пишет The Hill.
По словам губернатора штата Эндрю Куомо, снижение произошло из-за того, что жители изменили свое поведение.
В штате Нью-Йорк коронавирусом заразились 376 тыс., скончались 30 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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