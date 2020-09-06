Спецпредставитель США по Афганистану отправился в Катар

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Катар для обсуждения вопроса начала межафганских переговоров. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он совершит поездку в регион для продвижения текущих усилий США, направленных на то, чтобы способствовать немедленному началу межафганских переговоров", - отмечается в документе.

"Все стороны (в Афганистане - прим. ТАСС) предприняли важные шаги для того, чтобы убрать препятствия для начала межафганских переговоров. Настало время их начать", - подчеркивается также в заявлении.