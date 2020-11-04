Дональд Трамп победил в штате Айова
Республиканец Дональд Трамп победил в американском штате Айова (6 голосов выборщиков), где он также одержал победу на выборах 2016 года. С таким прогнозом выступила телекомпания СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По итогам обработки 86% бюллетеней действующий президент США получает 52,6% голосов избирателей. Демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 45,5% жителей штата. По результатам выборов в Айове будут распределены 6 из 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.
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