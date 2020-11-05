Байден может побить рекорд по числу полученных на выборах голосов

Количество голосов избирателей, которые представитель партии Демократов на выборах президента США Джо Байден наберет по итогам голосования, возможно, станет самым большим в истории Соединенных Штатов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет Associated Press.

Как следует из прогноза агентства, Байден набирает 69 512 303 голоса (50,1%). Его соперник — республиканец и 45-й президент США Дональд Трамп — набирает 67 069 982 голоса (48,3%).

Что касается цифр голосов от телеканала NBC, то они более умеренные. Сейчас в США обработано 86% избирательных бюллетеней. Байден получит свыше 68,6 миллиона голосов, Трамп — свыше 65,9 миллиона. Остальные кандидаты в президенты США — более 2,1 миллиона. Не подсчитаны еще 23 миллиона бюллетеней.

При этом президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех ключевых штатах страны. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и, вероятно, в Мичиган.

"Мы получили для голосов выборщиков Пенсильванию, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджию, Северную Каролину, в каждом из которых крупно лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось!" — написал он в своем микроблоге в Twitter.