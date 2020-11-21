Власти Джорджии подтвердили, что на выборах президента в штате победил Байден

Власти американской Джорджии утвердили итоги голосования в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Об этом говорится в заявлении, распространенном вице-губернатором Джорджии Брэдом Раффенспергером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем уточняется, что власти штата "сертифицировали итоги всеобщих выборов 3 ноября 2020 года". Как отметил Раффенспергер, являющийся республиканцем, в течение двух дней "кандидат, который проиграл с отставанием менее 0,5% голосов, может запросить их пересчет". Ранее один раз эта процедура уже была проведена.

Согласно данным, опубликованным на сайте Раффенспергера, республиканец Дональд Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Демократ получил на 12 670 голосов больше.

Ранее в пятницу власти Джорджии распространили заявление о том, что итоги выборов утверждены, однако позже признали, что сделали это по ошибке.