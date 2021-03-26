Япония и США внесут в совместное заявление пункт о Сенкаку и Тайваньском проливе

Япония и США приступили к проработке совместного заявления по итогам предстоящей встречи премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента Джо Байдена, которая должна состояться в первой половине апреля в Вашингтоне. В этот документ планируется включить пункты, касающиеся спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и Тайваньского пролива, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о том, чтобы четко прописать в нем оборонные обязательства США перед Японией. В частности, тот факт, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5 японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Кроме того, стороны планируют отметить важность мира и стабильности в Тайваньском проливе на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

Помимо этого, по итогам двусторонней встречи лидеры Японии и США намерены подтвердить приверженность концепции открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Среди других пунктов планируемого к публикации совместного заявления - сотрудничество с целью денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечение прочных цепочек поставок товаров.