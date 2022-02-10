США потратят миллиарды долларов на зарядки для электрокаров
Правительство США выделит почти пять миллиардов долларов на строительство тысяч станций для зарядки электрокаров. Таким образом администрация президента Джо Байдена хочет подтолкнуть американцев отказаться от машин с бензиновым двигателем, сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что финансирование поможет выиграть гонку электромобилей. Ведомство будет работать со штатами, профсоюзами и частным сектором над развертыванием общенациональной сети зарядки. Только в 2022 году на эти цели потратят 615 миллионов долларов. Их получат те штаты, которые предоставят планы по строительству зарядок.
В правительстве объяснили, что штаты должны в первую очередь инвестировать в те станции, которые способны одновременно заряжать четыре автомобиля. Еще одним условием стала установка зарядных станций для электрокаров каждые 50 миль (80 километров) вдоль автомагистралей между штатами.
Для строительства и эксплуатации зарядных станций штаты будут нанимать частные организации. Предполагается, что федеральные средства покроют 80 процентов расходов на зарядку электромобилей, а остаток профинансируют частные компании.