Псаки рассказала об обращении Байдена по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в своей речи 15 февраля расскажет о текущей ситуации в Украине, а также о действиях, которые Вашингтон готов предпринять, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

"Он будет говорить о ситуации на месте, шагах, которые мы предприняли, действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что стоит на кону для США и всего мира, а также о том, как это может повлиять на ситуацию у нас в стране", — отметила Псаки.

Ранее сообщалось, что Джо Байден 16 февраля выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины. Выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (00:30 GMT+4).