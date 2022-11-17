Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа на выборах в 2024 году

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем экс-лидер страны Дональд Трамп. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов», - сказал Пенс.

Также, отвечая на вопрос, может ли он стать этим новым руководителем, бывший вице-президент заявил: «Буду держать вас в курсе».