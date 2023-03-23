Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

В результате стрельбы в школе в Денвере госпитализированы два человека

США Материалы 23 марта 2023 02:29 (UTC +04:00)
В результате стрельбы в школе в Денвере госпитализированы два человека

Читайте Trend в

Стрельба произошла в старшей школе в городе Денвер (штат Колорадо), как минимум два человека пострадали. Об этом сообщило местное полицейское управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция отреагировала на сообщение о стрельбе в школе. <...> Следователи работают над сбором информации", - говорится в публикации полиции в Twitter.

По сведениям правоохранителей, к настоящему моменту удалось обнаружить двоих пострадавших, они госпитализированы. Информация об их состоянии не приводится. По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости