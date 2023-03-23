В результате стрельбы в школе в Денвере госпитализированы два человека

Стрельба произошла в старшей школе в городе Денвер (штат Колорадо), как минимум два человека пострадали. Об этом сообщило местное полицейское управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция отреагировала на сообщение о стрельбе в школе. <...> Следователи работают над сбором информации", - говорится в публикации полиции в Twitter.

По сведениям правоохранителей, к настоящему моменту удалось обнаружить двоих пострадавших, они госпитализированы. Информация об их состоянии не приводится. По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места происшествия.