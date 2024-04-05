США приветствовали шаги Израиля по гуманитарной помощи Газе

БАКУ /Trend/ - США приветствуют ряд мер, недавно объявленных Израилем по увеличению гуманитарной помощи сектору Газа.

Как передает Trend, об этом сказала представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

По ее словам, эти шаги, включая открытие порта Ашдод для направления помощи в Газу, открытие контрольно-пропускного пункта Эрез для нового маршрута помощи в северную часть сектора Газа, а также обязательство значительно увеличить поставки из Иордании непосредственно в Газу, теперь должны быть в полном объем и быстро выполнены.

Она выразила готовность США работать в координации с правительствами Израиля и Египта, ООН и гуманитарными организациями для обеспечения выполнения этих важных шагов.