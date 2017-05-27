Трамп назвал несправедливым, что США платят в НАТО больше остальных

27 мая 2017 20:29 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал несправедливым то, что американцы делают гораздо более серьезный вклад в НАТО, чем любая другая страна.

"Другие страны-члены альянса должны платить больше. Сейчас США платят гораздо больше, чем любая другая страна. И это несправедливо по отношению к Америке и к американским налогоплательщикам", — сказал Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на военной базе Сигонелла в Италии. В США его речь транслировали ведущие новостные телеканалы, передает РИА Новости.

Президент заверил, что "мы работаем над этим". "И я скажу вам, что в последний год произошли изменения. На самом деле, деньги начинают поступать в НАТО из стран, которые теперь делают то, чего не делали раньше", — сказал он.

Как подчеркнул Трамп, "мы хотим, чтобы все было справедливо по отношению к США". "Все мы будем в большей безопасности, если все (страны-члены НАТО) будут платить то, что должны", — добавил он.

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп называл НАТО "пережитком прошлого", однако, придя в Белый дом, изменил свою точку зрения.

Он также неоднократно говорил о необходимости того, чтобы все страны альянса выполняли обязательства по доведению своих военных бюджетов до 2% от общего объема ВВП. Сейчас лишь пять из 28 стран-членов НАТО соответствуют этому критерию.

На Сицилии Трамп принимал участие в саммите G7.

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