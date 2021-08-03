Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО)

Азербайджан 3 августа 2021 16:48 (UTC+04:00)
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО)

Отдающий предпочтение ярким и продвинутым профессионалам, Yelo Bank в то же время дает возможность для профессионального развития неопытным, но талантливым и способным молодым людям. С этой целью было поставлено начало программе летней стажировки “Summer Challenge 2021” для студентов 3-го и 4-го курсов, желающих построить карьеру в банковском деле.

15 талантливых студентов, обучающихся в университетах ADA, АГУНП (ADNSU) UNEC и БГУ, подключились к программе, пройдя собеседование. Первый день программы начался с “Onboarding” тренинга и квеста “Найди выход”. Затем студенты совершили экскурсию по головному офису Yelo Bank, выполнили задания по тимбилдингу, познакомились с наставниками тренинга и другими членами команды Yelo.

Программа обучения для избранных студентов продлится до 31 августа. За это время они приобретут реальный опыт в своей рабочей сфере. Yelo Bank также планирует и в будущем проводить различные мероприятия для молодежи.

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Yelo Bank - Яркий Банкинг.

Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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