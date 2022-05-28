28 мая впервые отмечается в Азербайджане как День независимости

БАКУ /Trend/ - В этом году 28 мая впервые отмечается в Азербайджане не как День Республики, а как День независимости.

Как сообщает Trend, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 октября прошлого года был принят новый законопроект «О Дне независимости». С его принятием 28 мая - День Республики и 18 октября - День государственной независимости были переименованы. 28 мая было объявлено Днем независимости, а 18 октября – Днем восстановления независимости.

ХХ век вошел в историю не только как век науки и техники, но и как век национального пробуждения, освобождения народов от колониализма и создания национальных государств. Революция в России 1917 года положила конец правлению династии Романовых. В результате Российская империя распалась. Народы должны были сами решать свою судьбу. Тем самым 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.

Азербайджанская Демократическая Республика стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. Были приняты ее государственные атрибуты – флаг, гимн, герб. В цветах флага республики нашла отражение формула "тюркизм, исламизм и современность". Однако Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков, и республика пала.