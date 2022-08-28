Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков и умеренный юго-восточный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку ночью составит - 21-23, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 35-39, в горах ночью – 11-16, днем - ​​23-28 градусов тепла.