Большой прорыв Азербайджана в сотрудничестве со странами Центральной Азии - ИТОГИ ГОДА

БАКУ /Trend/ - 2022 год отличился особой динамичностью в отношениях Азербайджана со странами Центральной Азии и благодаря многогранной политике Президента Ильхама Алиева удалось обеспечить большой прорыв в сотрудничестве с этими странами в этом году.

За год, Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Узбекистан, а также Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан с официальным визитом.

Президенты Кыргызстана и Казахстана, в свою очередь, посетили Азербайджан.

По итогам двусторонних визитов стороны заключили множество договоренностей на благо продуктивного сотрудничества.

Например, по итогам переговоров между лидерами Азербайджана и Кыргызстана в апреле этого года состоялась церемония подписания 10 двусторонних документов и соглашений, направленных на углубление совместного взаимодействия. Важнейшим документом стала Декларация о стратегическом партнерстве, которая выводит взаимодействие двух стран на качественно новый уровень. Также, кыргызская сторона встретилась с представителями азербайджанского бизнес-сектора, где состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO).Президент Кыргызстана призвал инвестировать в крупные и перспективные проекты в горнодобывающей отрасли, гидроэнергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.

Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку в августе этого года также обозначил стратегический и союзнический характер двусторонних отношений между двумя государствами, что было официально закреплено подписанием Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между двумя странами, а также Комплексной программой развития сотрудничества на 2022–2026 годы. Также, свыше 20 других важных документов было подписано в ходе визита.

Среди приоритетных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на ближайшие годы можно выделить расширение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря и диверсификацию маршрутов экспорта казахстанской нефти. Стороны уже договорились о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти через Азербайджан с 1 января 2023 года, при этом прорабатывается дальнейшее увеличение этих объемов до 6-6,5 миллиона тонн.

В июне этого года Президент Ильхам Алиев посетил Узбекистан. В рамках визита состоялось подписание ряда важных документов, определяющих дальнейшее развитие отношений двух стран. Среди них - Декларация по углублению стратегического партнерства и наращиванию всестороннего сотрудничества, которая открывает новый этап в двухсторонних отношениях. Важнейшими направлениями сотрудничества были определены наращивание торговли и промышленной кооперации. Помимо транспортного и логистического сотрудничества, стороны договорились о совместном развитии сельскохозяйственного сектора. Сотрудничество в военной и военно-политической сфере также будет одним из приоритетных.

Итоги саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан, который состоялся в туркменском городе Аваза в декабре этого года, внесут большой вклад в развитие транспортного и транзитного потенциала, и в превращение трех государств в единый энергетический хаб, что сегодня имеет огромное значение для более широкого региона. В этом году экспорт туркменского газа в европейские страны через Азербайджан и Турцию стал одной из главных тем на повестке дня. Подписанный между Азербайджаном и Туркменистаном 21 января 2021 года в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море будет иметь большое значение в этом смысле.

Касательно двустороннего сотрудничества Азербайджана и Туркменистана, стоит отметить, что в этом году товарооборот между двумя странами увеличился в пять раз, что является рекордным показателем.

Движущей силой взаимодействия Азербайджана со странами Центральной Азии является, в первую очередь, транспортно-логистическая отрасль, а именно совместное развитие транскаспийских трансконтинентальных грузоперевозок. Речь идет о Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

Таким образом, плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии продолжает развиваться в различных областях - начиная от транзитных перевозок и заканчивая двусторонней торговлей и энергетическим сотрудничеством. Являясь одним из основателей Организации тюркских государств, Азербайджан сыграл важнейшую роль в объединении стран тюркского мира и развитии отношений между этими странами до нынешнего высокого уровня. На фоне глобального кризиса и нестабильности Азербайджан, как и его центральноазиатские партнеры, понимает, что укрепление отношений между странами тюркского мира – это первостепенная задача.