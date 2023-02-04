Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД / Trend/ - Началась поездка международной делегации на освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана.

Как передает корреспондент Trend, первой остановкой стал исторический памятник Азербайджана - Азыхская пещера, в Ходжавендском районе.

На местности международная делегация, состоящая из тридцати человек, ознакомилась с историческими артефактами, свидетельствующими о древних поселениях на этих территориях.

Азыхская пещера единственный многослойный памятник, относящийся к эпохе Антропогена. Первобытные люди жили здесь начиная с эпохи Палеолита и до эпохи Энеолита. Азыхские находки доказывают, что люди начали жить на территории Азербайджана 1,5 миллиона лет назад.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники также ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.

Отметим, что за последние 2 года в Карабах и Восточный Зангезур было организовано 5 поездок в расширенном составе делегаций, основных международных сетей путешественников мира, таких как Etic, MTP, TCC.