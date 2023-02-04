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Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)

Азербайджан Материалы 4 февраля 2023 10:01 (UTC +04:00)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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ХОДЖАВЕНД / Trend/ - Началась поездка международной делегации на освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана.

Как передает корреспондент Trend, первой остановкой стал исторический памятник Азербайджана - Азыхская пещера, в Ходжавендском районе.

На местности международная делегация, состоящая из тридцати человек, ознакомилась с историческими артефактами, свидетельствующими о древних поселениях на этих территориях.

Азыхская пещера единственный многослойный памятник, относящийся к эпохе Антропогена. Первобытные люди жили здесь начиная с эпохи Палеолита и до эпохи Энеолита. Азыхские находки доказывают, что люди начали жить на территории Азербайджана 1,5 миллиона лет назад.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники также ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.

Отметим, что за последние 2 года в Карабах и Восточный Зангезур было организовано 5 поездок в расширенном составе делегаций, основных международных сетей путешественников мира, таких как Etic, MTP, TCC.

Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международная делегация посетила Азыхскую пещеру (ФОТО)
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