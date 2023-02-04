Азербайджан стремительными шагами проводит восстановительные работы - путешественник из Испании (ВИДЕО)

ХОДЖАВЕНД/ Trend/ - Азербайджан стремительными шагами осуществляет строительно-восстановительные работы.

Об этом сказал корреспонденту Trend путешественник из Испании Альваро Рико.

«Мы приехали в Карабах этим утром, и уже успели увидеть как ваша страна вплотную занялась реконструкцией Карабахского региона», - сказал он.

Он подчеркнул, что, безусловно, полное восстановление региона займет долгие годы, однако текущие результаты очень впечатляют.

«Что касается восстановления, мне кажется, что в Карабахе все возвращается на круги своя. Я был поражен разрушениями. Это невероятно, что в 21-ом веке стал возможен акт вандализма такого масштаба», - добавил представитель международной делегации.

Напомним, что 4 февраля этого года состоялась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе трехдневной поездки путешественники ознакомятся с восстановительными работами на освобожденных территориях, с природной красотой Карабахского региона, а также увидят своими глазами акты вандализма, совершенные армянами в период оккупации.