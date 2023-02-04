Качество и темпы восстановительных работ в Карабахе превзошли ожидания - путешественник из Италии (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Качество и темпы восстановительных работ в Карабахе превзошли мои ожидания.

Об этом сказал корреспонденту Trend в субботу путешественник из Италии.

«Я был в Азербайджане в 2016 году, однако нынешняя поездка стала особенной, так как мне представилась возможность побывать в Карабахе», - сказал путешественник.

Он отметил, что в последние два года, после освобождения своих территорий от армянской оккупации, Азербайджан оперативно проводит здесь работы по восстановлению и реконструкции.

«Перед своим приездом в этом году я прочел много информации о Карабахе. И честно признаться, я был поражен, увидев, как быстро вы смогли восстановить свои дороги. Я ожидал увидеть совсем иную картину», - сказал гость из Италии.

Он также подчеркнул, что увидел значительные изменения в столице - Баку со времени своего последнего посещения Азербайджана.

Отметим, что 4 февраля состоялась шестая по счету поездка международной делегации путешественников на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят представители туристической элиты из США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, России.

В ходе трехдневной поездки путешественники знакомятся с последствиями вандализма, совершенного за период армянской оккупации, восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с красотами природы Карабахского региона.