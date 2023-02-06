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Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)

Азербайджан Материалы 6 февраля 2023 08:27 (UTC +04:00)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)

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ДЖАБРАИЛ /Trend/ - Начался последний день визита на освобожденные территории путешественников, представляющих 12 стран мира.

Как передает корреспондент Trend, они ознакомились с Худаферинским мостом, являющимся значительной частью Азербайджанской истории.

Путешественникам была предоставлена краткая историческая справка об истории моста и культурном наследии прилегающих территорий.
Мост, построенный в 1027 году, долгое время был недоступен для посещения по причине армянской оккупации.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.

Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)
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