Путешественники из 12 стран посетили Джабраил (ФОТО)

ДЖАБРАИЛ /Trend/ - Начался последний день визита на освобожденные территории путешественников, представляющих 12 стран мира.

Как передает корреспондент Trend, они ознакомились с Худаферинским мостом, являющимся значительной частью Азербайджанской истории.

Путешественникам была предоставлена краткая историческая справка об истории моста и культурном наследии прилегающих территорий.

Мост, построенный в 1027 году, долгое время был недоступен для посещения по причине армянской оккупации.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.