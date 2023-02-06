Я поражен красотой Азербайджана - голландский путешественник о поездке в Карабах

ДЖАБРАИЛ /Trend/ - Я не знал чего ожидать, но красота Азербайджана поразила меня.

Об этом сказал голландский путешественник Гудо тер Хорст в беседе с корроспондентом Trend.

Путешественник выразил свое сожаление из-за того что Азербайджану пришлось столкнуться с ужасами войны.

«Мне очень печально из-за того, что происходило на этой земле. Люди должны жить друг с другом в мире несмотря на этнические и религиозные различия, вне зависимости от их взглядов», - добавил он.

Гудо тер Хорст также выразил свое удовлетворение поездкой в Азербайджан.

«Это был особый опыт, и я очень счастлив оказаться в Азербайджане»,- подытожил гость.

Напомним, что 4 февраля стартовала шестая по счету поездка международной делегации путешественников на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.