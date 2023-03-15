Азербайджан и Казахстан углубляют сотрудничество в сфере фитосанитарного контроля

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Азербайджана о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

Ратификация документа позволит странам укрепить сотрудничество по вопросам фитосанитарного контроля при ввозе в страну подкарантинной продукции.

Также будут созданы дополнительные возможности для развития партнерства между Азербайджаном и Казахстаном благодаря введению законодательный базы для утверждения требования в отношении партий ввоза подкарантинных материалов, а также созданию необходимых условий для эффективного обмена информацией.

Кроме того, ратификация документа будет способствовать развитию сотрудничества между соответствующими научно-исследовательскими институтами, действующими в Казахстане и Азербайджане.