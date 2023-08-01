Доходы ЗАО «AzerGold» от экспорта превысили 1 миллиард манатов

БАКУ /Trend/ - Объем средств, привлеченных одной из основных государственных компаний-экспортеров ненефтегазового сектора Азербайджана – Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) «AzerGold» в результате продажи золота и серебра на международном рынке, достиг 1 млрд. 716 тыс. 495 манатов, передает Trend.

Так, в результате 79-й экспортной операции ЗАО было реализовано на международном рынке 3.7 тыс. унций золота, 11.4 тыс. унций серебра и получен доход от продаж в размере 12.8 млн. манатов. Тем самым объем золота, экспортированного ЗАО за весь период его деятельности, достиг 361.9 тыс. унций, а серебра – 723.5 тыс. унций.

Доходы от продаж ЗАО, которое наряду с экспортными операциями продолжает продажи на внутреннем рынке в розничной и сырьевой формах с целью развития местного ювелирного дела, превысили 1.042 млрд. манатов. Так, за прошедший период на внутреннем рынке было реализовано 11.5 тыс. унций золота, 77 тыс. унций серебра.

Отметим, что ЗАО «AzerGold», начавшее свою деятельность в 2017 году с эксплуатации только одного рудника – золоторудного месторождения «Човдар» в Дашкесанском районе, за прошедшие 7 лет добилось ввода в эксплуатацию еще трех золотых рудников, расположенных на флангах месторождения «Човдар», на территории Дашкесанского и Гейгельского районов. В 2021 году на золотом руднике «Агйохуш-1» были завершены эксплуатационные работы, а на рудниках «Човдар», «Мярях» и «Тюлаллар» добыча продолжается.

Параллельно ЗАО «AzerGold» продолжает разведку и исследования на различных стадиях на существующих месторождениях золота, меди и других цветных металлов в Нахчыванской Автономной Республике, Балакенском и Кельбаджарском районах.