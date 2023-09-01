Временно исполняющий обязанности президента AZAL - досье

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Джахангира Аскерова от должности президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Согласно распоряжению, до назначения нового президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» временное исполнение этих обязанностей возложено на первого вице-президента ЗАО Самира Муса оглу Рзаева.

Отметим, что в 2022 году распоряжением главы государства Самир Рзаев был назначен первым вице-президентом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии". До этого назначения он являлся вице-президентом ЗАО.

Напомним, что в прошлом году постановлением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, в устав ЗАО "Азербайджанские авиалинии" были внесены изменения. Согласно постановлению, был изменен состав правления ЗАО. В результате состав правления (семь человек) изменился следующим образом – президент ЗАО, два первых вице-президента и четыре вице-президента ЗАО. До этого в состав правления (семь человек) входили президент ЗАО, первый вице-президент и другие вице-президенты ЗАО.