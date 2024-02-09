Ильхам Алиев побеждает на президентских выборах с 92,12% голосов - ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов (4 577 693 голоса) после обработки 100% бюллетеней.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом свидетельствуют обновленные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Согласно данным, полученным с 6 537 избирательных участков, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 877 голосов), Фазиль Мустафа - 1,98% (98 623 голоса), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 607 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 727 голосов), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 956 голосов), Фуад Алиев - 0,53% (26 561 голос).

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли.