Чемпионат Европы: Еще четыре азербайджанских борца завоевали медали

БАКУ /Trend/ - Еще четыре азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, в последний день соревнований призовые места заняли Нураддин Новрузов (61 кг), Туран Байрамов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Отметим, что ранее среди борцов греко-римского стиля первое место заняли Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), второе место - Рашад Мамедов (55 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), а Бека Канделаки (130 кг) занял третье место. Среди женщин-борцов чемпионками континента стали Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг), бронзой довольствовалась Элис Манолова (65 кг).