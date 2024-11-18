Двухгодичный отчет Азербайджана о прозрачности готов к подаче - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Двухгодичный отчет Азербайджана о прозрачности (BTR) готов к подаче на этой неделе.

Как передает Trend в понедельник, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе круглого стола министров по вопросам глобальной климатической прозрачности.

"Повышение амбиций требует разработки чётких планов для сохранения цели в 1,5 градуса в рамках национально определяемых вкладов, национальных планов адаптации и двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR). Прозрачность была приоритетом для президентства COP29 с самого начала этого процесса. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на двухгодичных отчетах о прозрачности и на том, как президентство COP29 поддерживает прозрачность в климатических действиях. Прозрачность укрепляет доверие и уверенность в международном процессе. Она поддерживает нашу ответственность и способствует повышению амбиций в области климатических действий. Во-первых, доступ к надёжным данным помогает оценивать прогресс в области смягчения последствий изменения климата, адаптации и реализации средств поддержки. Это укрепляет поддержку и направляет национальные климатические действия. Я рад сообщить, что двухгодичный отчет о прозрачности Азербайджана готов к подаче на этой неделе. Прозрачность также помогает странам лучше понимать свой потенциал для климатических действий и определять свои потребности. Это обеспечивает необходимую информацию для направления поддержки в нуждающиеся страны, включая уязвимые сообщества. Это означает целевую поддержку в тех областях, где необходимы дополнительные действия и инвестиции",- подчеркнул он.