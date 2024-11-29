В город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Trend, 29 ноября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Джебраил из Гарадагского района города Баку. На этот раз в город Джебраил возвращается 40 семей – 200 человек.

Семьи выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в городе Джебраил обеспечено постоянное проживание 203 семей (783 человек).