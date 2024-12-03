ДОПОЛНЕНО В Баку состоялось мероприятие "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось мероприятие "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями".

Как сообщает во вторник Trend, мероприятие, организованное представительством ООН в Азербайджане в партнерстве с министерством труда и социальной защиты, приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

Как сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов, страна проделала большую работу для улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями.

"В частности, в 2008 году мы присоединились к Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. С тех пор было принято множество других законов, а в этом году внедрен закон о новых процедурах оценки состояния людей с ограниченными возможностями. Мы также создали собственный реестр. Размер социальных пособий для граждан с ограниченными возможностями был увеличен в три раза, а некоторые другие выплаты выросли в 2,5 раза. Однако, несмотря на эти усилия, этого всё ещё недостаточно. Мы убеждены, что нам предстоит приложить ещё больше усилий в этом направлении," — подчеркнул Керимов.

Заместитель министра также отметил, что нынешнее мероприятие является частью серии инициатив, проводимых в период после COP29.

"Азербайджан был избран председательствующей стороной COP29, и мы считаем, что до следующей конференции в Бразилии Азербайджан будет выполнять эту роль, продолжая организовывать столь значимые мероприятия", — добавил он.

В свою очередь, постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила, что Необходимо учитывать людей с ограниченными возможностями при разработке определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ).

"Люди с ограниченными возможностями непропорционально сильно страдают от изменения климата. Во время климатических кризисов или экстремальных погодных явлений они сталкиваются с трудностями доступа к медицинским услугам, службам поддержки, эвакуации и экстренным службам. Все это необходимо учитывать Азербайджану и многим другим странам мира при разработке своих ОНУВ," – отметила Андреева.

По ее словам, нужно применять подход, охватывающий все слои общества, чтобы эффективно бороться с изменением климата, сохраняя при этом устойчивость систем здравоохранения, образования, экономики и социальных услуг

Она напомнила, что всего 10 дней назад в Баку завершилась успешная 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

"Азербайджан принял представителей всего мира, сумел достичь консенсуса по новой цели климатического финансирования и добился прогресса по различным вопросам повестки дня. Председательство на COP29 остается у Азербайджана до следующего года, когда оно будет передано Бразилии. Это дает нам возможность выполнить взятые обязательства, особенно в части инклюзивности, чтобы каждый имел доступ, голос и место за столом переговоров", – добавила она.

Андреева также подчеркнула, что на площадках COP29 был обеспечен полный доступ для людей с ограниченными возможностями.

В своей речи председатель Союза организаций инвалидов Азербайджана Давуд Рагимли отметил, что Международный день людей с ограниченными возможностями, учрежденный в 1992 году ООН, направлен на сбор поддержки и повышение осведомленности для устранения основных проблем, влияющих на жизнь и права людей с ограниченными физическими возможностями.

"В Азербайджане этот день отмечается с 1994 года и ежегодно различными государственными структурами, международными организациями, а также неправительственными организациями систематически проводятся мероприятия с участием лиц с инвалидностью.

Совсем недавно Азербайджан провел COP29. Во время конференции также активно принимали участие организации, связанные с лицами с ограниченными физическими возможностями. Внесение темы инвалидности в повестку COP было важным вопросом. Мы уверены, что эта тема останется актуальной и на следующих конференциях. COP29 также была очень важным мероприятием с точки зрения инклюзивности", - добавил он.