Федерация Шахмат Азербайджана запускает новую программу поддержки шахматистов

БАКУ /Trend/ - Федерация Шахмат Азербайджана (ФША) представила новую программу, направленную на поддержку шахматистов, развитие их профессионального уровня и определение критериев формирования национальных сборных.

Как сообщает Trend, исполнительный комитет ФША впервые утвердил правила этического поведения для шахматистов, что стало важным шагом в профессионализации шахмат в стране.

В рамках программы шахматисты смогут получать стипендии, размер которых будет зависеть от их международного рейтинга. Для этого предусмотрены следующие критерии:

Мужчины с рейтингом 2600 и выше, а также женщины с рейтингом 2300 и выше смогут претендовать на ежемесячные стипендии с января 2025 года.

Участие в чемпионате Азербайджана является обязательным условием.

Шахматисты должны сохранять активный статус в рейтинге ФИДЕ.

Начиная с июля 2025 года, необходимо сыграть не менее 25 партий в течение года.

Шахматисты, входящие в состав национальной сборной, получат дополнительную финансовую поддержку.

Для юных шахматистов, участвующих в национальных чемпионатах, также предусмотрены важные нововведения:

Победители возрастных категорий автоматически получают право на участие в чемпионатах мира и Европы.

Серебряные призеры отправятся на чемпионат Европы.

Бронзовые призеры получат финансовую поддержку для участия в международных соревнованиях.

Ожидается, что эти инициативы ускорят развитие шахмат в Азербайджане, помогут спортсменам добиться высоких результатов на международной арене и популяризируют шахматы в стране.