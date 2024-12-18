Федерация Шахмат Азербайджана запускает новую программу поддержки шахматистов

БАКУ /Trend/ - Федерация Шахмат Азербайджана (ФША) представила новую программу, направленную на поддержку шахматистов, развитие их профессионального уровня и определение критериев формирования национальных сборных.
Как сообщает Trend, исполнительный комитет ФША впервые утвердил правила этического поведения для шахматистов, что стало важным шагом в профессионализации шахмат в стране.
В рамках программы шахматисты смогут получать стипендии, размер которых будет зависеть от их международного рейтинга. Для этого предусмотрены следующие критерии:
Мужчины с рейтингом 2600 и выше, а также женщины с рейтингом
2300 и выше смогут претендовать на ежемесячные стипендии с января
2025 года.
Участие в чемпионате Азербайджана является обязательным условием.
Шахматисты должны сохранять активный статус в рейтинге ФИДЕ.
Начиная с июля 2025 года, необходимо сыграть не менее 25 партий в течение года.
Шахматисты, входящие в состав национальной сборной, получат дополнительную финансовую поддержку.
Для юных шахматистов, участвующих в национальных чемпионатах, также предусмотрены важные нововведения:
Победители возрастных категорий автоматически получают право на
участие в чемпионатах мира и Европы.
Серебряные призеры отправятся на чемпионат Европы.
Бронзовые призеры получат финансовую поддержку для участия в международных соревнованиях.
Ожидается, что эти инициативы ускорят развитие шахмат в Азербайджане, помогут спортсменам добиться высоких результатов на международной арене и популяризируют шахматы в стране.