Kapital Bank предлагает кредиты наличными для военнослужащих

7 июня 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- По случаю 26 июня – Дня Вооруженных cил, Kapital Bank предлагает военнослужащим льготную кредитную кампанию, которая продлится до 30 июня 2019 года, передает Trend со ссылкой на банк.

В рамках акции сотрудники силовых структур, обратившиеся в Kapital Bank, могут получить кредит до 15 000 манатов без поручителя. Также при оформлении кредита клиенты получат в подарок карту BirKart.

Работники силовых структур со стажем на последнем месте работы не менее 3 месяцев могут обратиться в Kapital Bank за потребительским кредитом наличными на сумму от 300 до 20 000 манатов и сроком от 3 до 48 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 19%.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане растут объемы кредитов
Финансы 4 июня 08:53
Приложение BirBank уже можно использовать и в режиме "офф-лайн"
Экономика 27 мая 10:25
Агентство Fitch подтвердило рейтинги «Аграрной кредитной корпорации» Казахстана на уровне «ВB+»
Бизнес 24 мая 14:13
При поддержке Kapital Bank завершился проект «Made in Azerbaijan – 4»
Бизнес 23 мая 15:18
Сумма банковских вкладов населения Азербайджана перевалила за 8 млрд
Бизнес 21 мая 22:18
США намерены довести количество боевых кораблей своих ВМС до 355
В мире 21 мая 11:31
Лента новостей
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
Арабские страны 14:26
Вместо золочёных ресторанов выбрали кутабную на Бакинском рынке (ФОТО)
Интервью 14:19
Госкомитет Азербайджана об итогах мониторингов в месяц Рамазан
Общество 14:18
«Лаборатория Касперского»: компания сделала ребрендинг и представила новый логотип
Экономика 14:18
В субботу в Азербайджане станет прохладнее
Общество 14:14
С начала года значительно увеличился ВВП Туркменистана
Бизнес 14:04
В Азербайджане готовится к изданию новый орфографический словарь
Общество 14:00
Вице-премьер Италии обвинил правительство Франции в провале сделки между Fiat и Renault
Другие страны 13:58
В Баку представлен портал для электронных аукционов в Азербайджане
Экономика 13:56