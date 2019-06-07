Kapital Bank предлагает кредиты наличными для военнослужащих

БАКУ/Trend/- По случаю 26 июня – Дня Вооруженных cил, Kapital Bank предлагает военнослужащим льготную кредитную кампанию, которая продлится до 30 июня 2019 года, передает Trend со ссылкой на банк.

В рамках акции сотрудники силовых структур, обратившиеся в Kapital Bank, могут получить кредит до 15 000 манатов без поручителя. Также при оформлении кредита клиенты получат в подарок карту BirKart.

Работники силовых структур со стажем на последнем месте работы не менее 3 месяцев могут обратиться в Kapital Bank за потребительским кредитом наличными на сумму от 300 до 20 000 манатов и сроком от 3 до 48 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 19%.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране.

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