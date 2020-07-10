Выгодная кредитная карта для индивидуальных предпринимателей от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank приступил к реализации нового проекта, кредитной карты «Sahibkar», с целью упрощения доступа малых и средних предпринимательских субъектов к продуктам, предоставляемым банком, включая финансирование.

Целью проекта является предоставление индивидуальным предпринимателям кредитной линии с льготным периодом и привилегированной годовой процентной ставкой посредством кредитной карты «Sahibkar».

Следует отметить, что кредитная линия на сумму до 5 000 манатов с льготным периодом до 40 дней выдается в размере 80% от ежемесячного дохода предпринимателя, и оформляется без поручителя или обеспечения.

Получить кредитную карту «Sahibkar» от Azer Turk Bank можно оформив онлайн-заказ на веб-сайте банка, или обратившись в любой офис обслуживания банка.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.atb.az, корпоративных страницах в социальных сетях, или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.