Бонусы к долларовому депозиту в AccessBank

AccessBank запускает новую депозитную кампанию.

В рамках кампании физические лица, которые впервые открывают в нашем банке депозитный счет в долларах США, помимо получения годового процентного дохода по депозиту, также получат бонус в размере до 0,5% от суммы депозита. Бонус будет зачисляться - по выбору клиента - на карту или расчетный счет в день открытия депозита.

Преимущества размещения депозита в AccessBank:

Вы становитесь клиентом банка со 100% иностранным капиталом Вы получаете выгодные проценты по депозиту Вклады, размещенные в банке, защищены Фондом Страхования Вкладов.

Бонус не распространяется на повторно открытые вклады клиентов, которые пополнили или закрыли свой сберегательный счет в банке после 19 апреля 2021.

Данная депозитная кампания будет действовать до 1 июля 2021.

Для дополнительной информации:

https://www.accessbank.az/az/private/deposits/timed-deposits/

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az а также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).