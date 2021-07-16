Эксперт о возможностях Зангезурского коридора и СЭЗ Алят для связей Центральной и Южной Азии с Европой

БАКУ /Trend/ - У созданной и создаваемой Азербайджаном транспортно - логистической инфраструктуры, в том числе Зангезурского коридора и Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ), есть большие возможности для связей Центральной и Южной Азии с Европой.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вусал Гасымлы в рамках международной конференции "Вызовы и возможности по региональным связям Центральной и Южной Азии" в Ташкенте.

Гасымлы проинформировал об улучшении позиций Азербайджана в международных рейтингах в результате системных экономических реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева.

В рамках конференции были рассмотрены возможности расширения торговых связей между Азербайджаном и странами Центральной и Южной Азии.

(Автор: Фатима Зульфигар. Редактор: Константин Шапиро)