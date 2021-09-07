В Азербайджане субсидии фермерам будут выплачиваться по объему производимой продукции
БАКУ /Trend/ - С 2022 года фермерам в Азербайджане будут выдаваться субсидии по объему производимой продукции.
Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал завотделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.
По его словам, чем больше фермер произведет продукции, тем больше он получит субсидий.
Гусейнов напомнил, что ранее субсидии фермерам выдавались в соответствии с площадью сельскохозяйственного участка.
Отметим, что субсидии на посев не будут выплачиваться тем предпринимателям, которые не внесли результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему «Электронное сельское хозяйство» (EKTIS) при декларировании посевов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
10-е место Азербайджана среди 163 стран на Паралимпиаде в Токио - большая победа - замминистра (ВИДЕО)
Минздрав Азербайджана объяснил в каких случаях будут вакцинировать от коронавируса граждан 16-18 лет
Замглавы парламентского комитета Азербайджана о вероятности распространения коронавируса учениками школ
Проекты с Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год