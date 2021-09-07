В Азербайджане субсидии фермерам будут выплачиваться по объему производимой продукции

БАКУ /Trend/ - С 2022 года фермерам в Азербайджане будут выдаваться субсидии по объему производимой продукции.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал завотделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, чем больше фермер произведет продукции, тем больше он получит субсидий.

Гусейнов напомнил, что ранее субсидии фермерам выдавались в соответствии с площадью сельскохозяйственного участка.

Отметим, что субсидии на посев не будут выплачиваться тем предпринимателям, которые не внесли результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему «Электронное сельское хозяйство» (EKTIS) при декларировании посевов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)