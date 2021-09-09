Казахстан и Азербайджан могут создать единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута

БАКУ /Trend/ - Казахстан предложил создать единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута совместно с Азербайджаном.

Об этом написал в Facebook министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, находящийся с визитом в Азербайджане, передает в четверг Trend.

Султанов сообщил, что в ходе встреч, проведенных в Баку, он пригласил азербайджанских коллег к участию в реализации проектов промышленной кооперации в действующем и проектируемых казахстанских приграничных торгово-логистических центрах (Хоргос, Центральная Азия, Алатау и др), а также в разработке нового торгово-логистического хаба на базе действующей морской портовой инфраструктуры на Каспии.

«Про модернизацию инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) говорили с министром транспорта, связей и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым. Обсудили взаимодействие между портами Актау, Курык и Алят (Бакинский порт) и процессы создания единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута», - написал Султанов.

Он подчеркнул, что задачей единого оператора станет координация всех транзитеров по маршруту Азия-Европа и в обратном направлении, формирование единого тарифа для всего коридора, что является просьбой самого бизнеса, для которого такой тариф значительно облегчит торговую логистику.