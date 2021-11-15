Новое назначение в руководстве AccessBank

БАКУ/Trend/ - Давид Циклаури, имеющий более 15-лет опыта работы в финансовом секторе, назначен Председателем Правления AccessBank-а.

Давид Циклаури имеет длительный опыт работы в финансовом секторе. До своего назначения в AccessBank, он работал Non-Executive Директором в HamkorBank и Kompanion Bank-ах, а также был Членом Инвестиционного Совета Пенсионного Фонда Грузии. С 2014 по 2019 год г-н Циклаури занимал руководящие должности в крупнейших финансовых учреждениях Грузии - в Bank of Georgia, где он занимал должность Управляющего Финансового Директора, и в TBC Bank, где он в качестве Заместителя Председателя Правления возглавлял корпоративный и инвестиционный банкинг. До этого, Давид Циклаури занимал различные должности в лондонском офисе Deutsche Bank, где он работал в команде Рынков капитала и организации расчетных операций.

Г-н Циклаури имеет степень Магистра Делового Администрирования (MBA) Лондонской Школы Бизнеса.