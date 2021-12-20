БАКУ /Trend/ - Реальный рост ВВП Азербайджана в этом году составит 5,1 процента.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы в ходе пресс-конференции, посвященной отчету о мониторинге и оценке "Стратегических дорожных карт для национальной экономики и ключевых секторов экономики Азербайджанской Республики" на 2017-2021 годы.

"Реализация под руководством Президента Ильхама Алиева "Стратегических дорожных карт для национальной экономики и ключевых секторов экономики" достигла своей основной цели: экономика Азербайджана стабилизировалась в краткосрочной перспективе. Несмотря на последствия низких цен на нефть, климатических изменений, пандемии и Отечественной войны, иммунитет, приобретенный азербайджанской экономикой, позволил минимизировать последствия кризиса, с которым мы столкнулись в 2020 году. В результате успешной реализации стратегических дорожных карт была поставлена ​​цель обеспечить к 2025 году реальный среднегодовой рост ВВП Азербайджана более чем на три процента. Таким образом, реальный рост ВВП Азербайджана в этом году составит 5,1 процента, рост ненефтяного ВВП - шесть процентов», - сказал он.

Гасымлы отметил, что в 2022 году рост экономики Азербайджана прогнозируется на уровне 3,9 процента.

«Кроме того, увеличение экспорта в ненефтяном секторе со 170 долларов на душу населения в 2015 году до 260 долларов в этом году предполагает, что возможно достижение цели в 450 долларов в 2025 году. В настоящее время подготовлены и представлены Стратегия социально-экономического развития страны и План действий на 2022-2026 годы. С утверждением нового стратегического документа и Плана действий срок реализации "Стратегических дорожных карт для национальной экономики и ключевых секторов экономики" считается истекшим с 1 января 2022 года. Следует отметить, что дополнительных средств из государственного бюджета на разработку, внедрение, мониторинг и оценку "Стратегических дорожных карт для национальной экономики и ключевых секторов экономики" не выделялось, а государственные органы реализовали все меры в рамках выделенного для них бюджета», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)