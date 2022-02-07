ЗАО AzerGold планирует выпуск новых облигаций
БАКУ /Trend/ - ЗАО AzerGold планирует выпуск новых облигаций.
Об этом в ответ на вопрос Trend сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.
«ЗАО AzerGold рассматривает способы финансирования, и одним из них является выпуск облигаций. В 2020 году были выпущены облигации на сумму 20 миллионов долларов, и интерес к ним был выше ожидаемого. Мы погашаем облигации в соответствии с планом и очень рады, что стали первой государственной компанией в ненефтяном секторе, выпустившей облигации. Мы уже планируем выпуск новых облигаций», - сказал Пашаев.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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