Готовится программа инвестирования в сельскохозяйственный сектор Азербайджана - ЕС

БАКУ /Trend/ - ЕС работает над программой по инвестированию, в частности, в сельскохозяйственный сектор Азербайджана.

Об этом сказал во вторник в ходе Национального форума по аграрной консультации глава отдела сотрудничества представительства Европейского союза в Азербайджане Виктор Божков, передает Trend.

По его словам, ЕС совместно с ФАО поддерживает Азербайджан в развитии этой отрасли.

«Азербайджан имеет большой потенциал в области сельского хозяйства. Мы готовы поделиться опытом своих стран с Азербайджаном, чтобы ускорить как развитие сельского хозяйства, так и производство. Мы знаем, что этот сектор требует инвестиций, поэтому, ЕС работает над программой по инвестированию, в частности, сельскохозяйственного сектора Азербайджана. Реализация программы может быть как в форме выдачи грантов, так и кредитов», - добавил он.

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